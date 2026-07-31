1-2. Haití vence a El Salvador y amarra su pase a cuartos del Preolímpico de Concacaf

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Puebla (México), 31 jul (EFE).- La selección de Haití venció este viernes a la de El Salvador por 1-2, resultado con el que amarró su pase a los cuartos de final del Preolímpico de la Concacaf y clasificatorio al Mundial 2027 que se realiza en Puebla, al oriente de Ciudad de México.

Clavens Exantus y Da-Benz anotaron por Haití; Christian Coreas, de penalti, lo hizo por El Salvador.

La victoria colocó a Haití con seis puntos en el segundo lugar del grupo A. Espera el resultado de más tarde entre el líder Estados Unidos (seis puntos) ante Cuba (tres unidades) para saber si avanza como segundo o tercero. El Salvador se quedó en el fondo sin puntos y eliminado.

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El Salvador se hizo con el control de la pelota desde el inicio, manejó el medio campo, pero le faltó profundidad en sus llegadas.

Haití lo aprovechó y fue más efectivo a pesar de sus escasas llegadas. Se puso al frente al minuto 22 en una jugada por el centro de Miguel Joseph, quien filtró a la entrada de Clavens Exantus, que fusiló a Peter Cornejo para el 0-1.

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La segunda mitad arrancó bajo el mismo libreto. El Salvador dominante y un Haití que esperó atrás.

Dicho dominio tuvo su recompensa al minuto 52 gracias a un Jalón de Braun sobre Portillo dentro del área que fue decretado como penalti y expulsión para Braun. Christian Coreas cobró perfecto para el 1-1 al 56.

A pesar de tener un hombre menos, Haití retomó la ventaja 1-2 en un contragolpe al 62 en una escapada por derecha de Celestin, quien centró para el remate de Jacquet que pegó en el poste, pero en el rebote Jacquet volvió a impactar para mandar a la red.

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El equipo salvadoreño tuvo el empate en otro penal, ahora por una falta sobre Díaz, quien cobró desde los 11 pasos, pero el guardameta Bre detuvo.

- Ficha técnica:

1. El Salvador: Peter Cornejo; Jonathan Aguirre, Itzel Colocho (L. Tobar, m.74), Alexander White (E. Guardado, m.58), Jonathan López; Diego Peña, William Cabrera (A. Portillo, m.46), Gabriel Arnold, Christian Coreas (W. Díaz, m.58); Johann Ortiz (J. Roque, m.58), Aiden Benitez.

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Seleccionador: Erick Prado.

2. Haití: Carlos Bre; Marc-Arthur Alcimé, Marckidens Tanis, Dieuvens Resil, S. Brun; Miguel Joseph, Ramy Fabilus (J. Anglade, m.84), Emerson Laïssé, Franco Celestin; N, Pierre (D. Jacquet, m.46), Clavens Exantus (J. Ortiz, m.62).

Seleccionador: Raúl González.

Goles: 0-1, m.22: C. Exantus. 1-1, m.56: C. Coreas. 0-3, 1-2, m.62: D. Jacquet.

Arbitro: Ismael López, de México. Expulsó a S. Braun, de Haití. Amonestó a M. Tamis y a D. Resil, de Haití, y a I. Colocho y E. Guardado.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo A del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla. EFE

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