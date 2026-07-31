Un caza F-35B de la Marina de EEUU se estrella en una base de California y su piloto logra eyectarse

Guardar

Un avión de combate F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se ha estrellado este viernes por la mañana en la Estación Aérea de Miramar, en el estado de California, en un accidente que ha provocado un incendio en la aeronave y ha obligado a desplegar los servicios de emergencia.

Las autoridades militares estadounidenses han informado de que el siniestro ha tenido lugar en torno a las 10.00 horas (hora local), momento en el que los equipos de emergencia han acudido a la pista de la base, tras ser notificado el accidente de un F-35B asignado al Grupo Aéreo de Marines 11, integrado en la 3ª Ala Aérea de Marines.

PUBLICIDAD

El piloto, que ha conseguido abandonar la nave antes del impacto, ha sido trasladado a un centro sanitario de la zona y, según el comunicado oficial, se encuentra "en condición estable para la evaluación y el tratamiento de las lesiones que ponían en peligro su vida".

La Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar ha indicado asimismo que "se publicará más información en cuanto esté disponible", mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.