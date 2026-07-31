Agencias
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana y México se llevan el oro en el tenis por equipos en Santo Domingo

Guardar

Santo Domingo, 31 jul (EFE).- República Dominicana y México se hicieron con el oro en la Copa de Naciones masculino y femenino, respectivamente, del torneo de tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En una jornada marcada por interrupciones a causa de la lluvia, el dominicano Peter Bertran se impuso 2-0 al colombiano Alejandro Arcila con parciales que se definieron a si favor en 'tie-break' 7-6 (6) y 7-6 (2).

Su triunfo dejó el escenario listo para que Nick Hardt sellara la serie con un contundente 6-0, 6-4 frente al también colombiano Cristian Rodríguez.

"Ayer tuve calambres, hoy dolor en las piernas, pero nunca pensé en no jugar. Nick y yo estábamos dispuestos a asumir todos los partidos de la serie, aunque sabíamos que (sus compañeros) Enmanuel (Muñoz) y Alberto (Puello) estaban listos para entrar en cualquier momento", expresó.

PUBLICIDAD

Para Hardt, se trató de su quinta medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y la tercera en Copa de Naciones.

El bronce en la Copa de Naciones masculina fue para Venezuela, que superó a Puerto Rico.

Las mexicanas Julia García y Ana Sofía Sánchez se impusieron a las colombianas María Torres y Yuliana Lizarazo, para colgarse el oro en la modalidad femenina de la Copa de Naciones.

García doblegó por 6-1 y 6-0 a Torres, mientras que Sánchez se llevó choque sobre Lizarazo con parciales de 7-5, 5-7 y 6-2, en el cierre del torneo de tenis de los Juegos, en las canchas duras del Parque del Este, en el municipio de Santo Domingo Este, contiguo a la capital dominicana.

PUBLICIDAD

La mexicanas dominaron el tenis en Santo Domingo, ya que también protagonizaron la final individual.

García Ruiz conquistó la medalla de oro tras remontar a su compatriota en un partido de más de tres horas que finalizó 1-6, 6-4 y 7-5. EFE

Últimas Noticias

Un caza F-35B de la Marina de EEUU se estrella en una base de California y su piloto logra eyectarse

Un caza F-35B de la Marina de EEUU se estrella en una base de California y su piloto logra eyectarse

Gobierno de Fujimori no decidió si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para ir a México

Infobae

1-2. Haití vence a El Salvador y amarra su pase a cuartos del Preolímpico de Concacaf

Infobae

Al menos un muerto en Gaza por otro ataque israelí tras el anuncio de desarme de Hamás

Al menos un muerto en Gaza por otro ataque israelí tras el anuncio de desarme de Hamás

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,41 %

Infobae