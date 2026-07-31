Bouzas, Quevedo, Bassols y Sorribes integran la primera lista para las Finales de la Billie Jean King Cup

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Las tenistas Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes, más una quinta jugadora que se sumará más adelante, integrarán el equipo español que disputará las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, que se celebrarán en la ciudad china de Shenzhen del 22 al 27 de septiembre, ha comunicado este viernes la capitana Carla Suárez.

"Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde. Iremos a competir al cien por cien, son unas finales y podemos ser campeonas del mundo. Ese es el objetivo que tenemos en mente", señaló Suárez.

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España se enfrentará con Kazajistán en la eliminatoria de cuartos de final que se jugará el miércoles 23 de septiembre a partir de las 11.00 hora peninsular española. A las cuatro tenistas anunciadas se unirá próximamente una quinta para completar la convocatoria.

Ahora, encabezando la lista estará la gallega Jessica Bouzas, número 59 del mundo y que regresa a la convocatoria tras perderse el duelo clasificatorio de abril en Eslovenia. "No pudo estar con nosotras por un tema de calendario y porque quería recuperar esa forma que en el inicio de temporada no había podido conseguir. Pero ha evolucionado muy bien y estoy muy contenta por ella", indicó la canaria.

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Quien sí estuvo en Portoroz fue Kaitlin Quevedo, que acaba de entrar en el 'Top 100' mundial como número 103. "Tuvo un debut impresionante. Compitió a un nivel excepcional y creo que se merecía la vuelta al equipo para las finales de China", apuntó.

También repite la castellonense Sara Sorribes, actualmente en el puesto 121 del ranking WTA y a la que Suárez define como "segunda capitana". "Para mí contar con ella es muy importante porque aporta mucho en el dobles y puede jugar individual sin problemas. De cara a las jóvenes, la figura de Sara dentro del equipo es muy positiva", subrayó.

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La gran novedad en la lista es la catalana Marina Bassols, 130 del mundo, que vuelve dos años después de las Finales de 2024 en Málaga. "Ha trabajado muy duro y nadie le ha regalado nada para poder estar aquí de vuelta con el equipo", señaló.

Por último, Suárez recalcó que Kazajistán es "uno de los rivales más complicados". "Tienen a una jugadora entre las cinco mejores del mundo y experiencia en esta competición. Pero si quieres ganar, vas a tener que ganar a las mejores y para eso nos vamos a preparar. Las chicas son conscientes de la dificultad y del reto que tienen por delante, pero confían plenamente en poder sacar esa eliminatoria adelante y ojalá optar por el título", finalizó.

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La china Zheng Qinwen, campeona olímpica; la checa Linda Noskova y la ucraniana Elena Rybakina, campeonas de 'Grand Slam'; y 'Top 20' como la checa Karolina Muchova, la italiana Jasmine Paolini y la kazaja Elina Svitolina encabezan la lista de jugadoras que estarán presentes en Shenzhen.

La extenista y entrenadora española Conchita Martínez, cinco veces campeona de la Billie Jean King Cup y ganadora de 33 títulos individuales, incluido Wimbledon en 1994, fue confirmada como directora del torneo de las Finales de la Billie Jean King Cup de 2026, un papel que ya ha desempeñado desde las Finales de 2023.

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"Es un plantel extraordinario, con algunas de las mejores jugadoras del mundo listas para darlo todo y proclamarse campeonas mundiales. Representar a tu país es uno de los momentos de mayor orgullo en la carrera de cualquier deportista, y estoy segura de que todas las jugadoras que compitan en Shenzhen disfrutarán de la oportunidad de luchar por este codiciado título. El público de Shenzhen acogió esta competición con gran entusiasmo en 2025, y estamos decididos a que este año sea aún mejor", expresó Martínez.