Ultraderechista Wilders pide expulsar a España de Schengen y cerrar fronteras neerlandesas

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La Haya, 31 jul (EFE).- El líder del partido neerlandés de extrema derecha PVV, Geert Wilders, pidió este viernes expulsar a España del espacio Schengen y cerrar de "inmediato" las fronteras de Países Bajos tras los intentos de entrada irregular registrados en Ceuta desde Marruecos.

"¡Nuestras fronteras deben cerrarse YA y España debe ser expulsada de Schengen!", escribió Wilders en sus redes sociales, y acusó a “los locos de la izquierda liberal”, donde incluyó tanto al Gobierno español como al neerlandés, de permitir “la entrada de todo el mundo”.

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El dirigente ultraderechista, que lidera uno de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, anunció que ha solicitado la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse. EFE