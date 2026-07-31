Un detenido en Francia por un intento de robo con arma blanca en el Ministerio de Sanidad

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París, 31 jul (EFE).- Un hombre fue detenido en Francia este viernes tras colarse en el Ministerio de Sanidad armado con un cuchillo de cocina y quedó bajo arresto por un cargo de intento de robo con arma blanca.

El hombre se introdujo en el edificio, ubicado en el distrito VII de París, por una puerta de seguridad normalmente cerrada que encontró abierta, según informó la Fiscalía de París a la cadena RMC.

Una vez dentro, se dirigió a la primera planta y deambuló armado por los pasillos y despachos durante varios minutos, e intentó salir con material informático.

Los servicios de seguridad intervinieron y el hombre apuntó con el cuchillo a los agentes, aunque no llegó a usarlo, e intentó huir, pero fue atrapado por policías.

Además del cargo de robo, el hombre quedó también detenido bajo acusación de uso de estupefacientes y sustancias ilícitas psicotrópicas. EFE