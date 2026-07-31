Grecia lucha por cuarto día contra decenas de incendios activos en todo su territorio

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Atenas, 31 jul (EFE).- Grecia lucha este viernes contra decenas de incendios forestales activos en todo su territorio, desde la isla griega de Creta, en el sur, hasta la región norteña de Serres, y algunas de sus islas en el Egeo central, con cientos de bomberos desplegados para hacer frente a las llamas en medio de fuertes vientos.

Tan solo esta mañana se declararon 20 nuevos incendios, los mayores de los cuales se registran en la región central de Beocia y las de Acaya y Argólida en la península del Peloponeso (sur), dijo a EFE un portavoz de los Bomberos.

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Unos 230 bomberos con 59 camiones, 7 helicópteros y 4 aviones cisterna operan en estas tres regiones, en las que ya han tenido que ser evacuados al menos seis pueblos, con una población total de 1.500 personas.

La situación es extremadamente difícil en la región de Beocia, donde las llamas han alcanzado el pueblo de Xironomí, ya evacuado, y han calcinado cultivos, maquinaria agrícola, instalaciones y explotaciones ganaderas, según imágenes de la emisora pública ERT.

En Argólida el fuego se declaró cerca de la localidad de Fichtia, situada a menos de dos kilómetros al oeste del sitio arqueológico de Micenas, uno de los yacimientos más importantes de Grecia.

Un agricultor tuvo que ser hospitalizado con quemaduras en los pies debido a un incendio de menor alcance que se declaró este viernes en la región norteña de Serres, informó ERT.

El fuego que se declaró el miércoles en la región de Rétino, en la isla griega de Creta, y que causó ese mismo día la muerte de dos bomberos que resultaron atrapados por las llamas en su camioneta, "presenta hoy un panorama mejor", añadió el portavoz.

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Los más de 300 bomberos desplegados en esta isla del Mediterráneo oriental y la más grande de Grecia, concentran sus esfuerzos cerca de la localidad de Ayia Paraskevi, donde todavía hay un frente activo.

Hasta la tarde del jueves este gran incendio había calcinado unas 4.500 hectáreas de bosque, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Los bomberos en Creta luchan hoy por segundo día consecutivo sin apoyo de aviones y helicópteros cisterna, que no pueden operar debidamente por los vientos de hasta 125 kilómetros por hora en la región.

El incendio que se declaró la víspera en la isla de Andros, situada unos 150 kilómetros al este de Atenas, ha podido ser controlado este viernes, mientras decenas de bomberos siguen luchando contra dispersos focos dentro del perímetro del fuego en la isla turística de Paros, en el Egeo central.

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El pasado miércoles tres bomberos, de 25, 27 y 58 años, perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión, ya bajo control, en la península del Peloponeso.

Según los pronósticos, no se registrará una disminución significante de los vientos del norte en el Egeo, que han atizado varios de estos fuegos, hasta el mediodía del domingo.