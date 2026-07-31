Xbox redefine su estrategia con las "cuatro C" para volver a crecer en jugadores e ingresos

Guardar

La CEO de Xbox, Asha Sharma, quiere devolver a la plataforma a la senda del crecimiento, en cuanto a usuarios e ingresos, con cuatro prioridades estratégicas a las que ha denominado como "las cuatro C" y que se basan en 'Core', 'Content', 'Creation' y 'Connection' (Núcleo, Contenido, Creación y Conexión).

En un comunicado interno al que ha accedido el medio tecnológico The Verge, Sharma ha comunicado a su personal que para finales del año fiscal 2027 (que concluirá en junio del año que viene) devolverá a Xbox el crecimiento de jugadores e ingresos.

PUBLICIDAD

"Cada función y estudio asumirá su parte de responsabilidad en ese resultado", ha señalado Sharma en referencia a que cada pieza que forma parte del aparato productivo de Xbox tendrá que alinearse con los nuevos objetivos de la compañía.

En el marco de esta estrategia, Sharma ha detallado que las próximas acciones de la compañía para el año fiscal 2027 se basarán en las "cuatro C", como son 'Core', 'Content', 'Creation' y 'Connection'. Con la primera, el núcleo (Core), se refiere a reforzar la plataforma teniendo como eje central a las consolas.

PUBLICIDAD

La segunda es el contenido (Content) y, para ello, ha trasladado su intención de "transformar grandes juegos en franquicias globales", lo que enlaza con la tercera (Creation), ya que otro de los grandes objetivos de Xbox será convertir a Minecraft en la principal plataforma mundial para creadores.

Finalmente la cuarta 'C' es la conexión (Connection), que consiste en la expansión de los universos preferidos por la comunidad.

Aparte de estos cuatro grandes objetivos, Sharma ha detallado que medirá el progreso en tres etapas principales. La primera será recuperar la senda del crecimiento para finales del año fiscal 2027, mientras que la segunda etapa se centrará en convertir sus apuestas en crecimiento. Finalmente, la última se centrará en evaluar sus resultados y "escalar lo que funcione".

PUBLICIDAD

Sharma no solo se centra en 2027, y para los años fiscales 2028 y 2029 se ha puesto como objetivo que "las 'Cuatro C' y la hoja de ruta se transformen en negocios que generen un valor significativo para los jugadores y una aceleración de los ingresos".

De hecho, para 2030 la ambición de Xbox se centrará en estar a mitad de camino de su objetivo a largo plazo, tanto en jugadores diarios, con un crecimiento sostenido de dos dígitos en jugadores y 'engagement', además de márgenes líderes en la industria.

PUBLICIDAD

La CEO de Xbox también ha compartido algunas cifras para conocer desde dónde parte la nueva estrategia de la consola. Actualmente, Xbox cuenta con más de 100 millones de jugadores diarios, más de 500 millones cada mes y cerca de los 1.000 millones de personas cada año.

Asimismo, Sharma pone el foco en la consola, ya que "genera la mayor parte de los ingresos de Xbox y sigue siendo la base de sus seguidores". El sistema operativo de Xbox, Game Pass, Windows y el streaming son realmente la puerta de entrada a la plataforma para nuevos jugadores y desarrolladores. Justamente, a principios de este mes Sharma admitió el fallo de su apuesta por el servicio de suscripción.

PUBLICIDAD

Que Xbox quiera centrar sus esfuerzos en grandes franquicias se ha evidenciado en el gran impulso reciente a Fallout al anunciar Bethesda la quinta entrega de la saga. De hecho, la CEO de Xbox avisa de que se crearán planes a largo plazo para sus mayores franquicias, y no solo en videojuegos, sino a través del "cine, televisión, productos de consumo, patrocinios y experiencias en vivo".

El último dato proporcionado, aunque no ha especificado cuáles son, es que hay tres franquicias de Xbox que "ya generan más de 1.000 millones de dólares al año". Justamente, otro de los planes será invertir a lo grande en Minecraft.

PUBLICIDAD