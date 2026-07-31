La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,41 %

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Buenos Aires, 31 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 0,41 %, hasta las 3.291.322,63 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,05 %, a 139.275.303,09 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Superville (-3,84 %), BBVA Argentina (-2,63 %) y Cresud (-2,21 %), mientras que las que más subieron fueron las de Transportadora de Gas del Sur (+2,44 %) e YPF (+2,05 %)

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con retrocesos de hasta 0,3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 430 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista continuó a 1.485 por unidad.

Además, en el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.560 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,20 %, a 1.576,04 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,60 %, a 1.517 pesos por unidad. EFE

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