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Irán intercepta y detiene a tres petroleros "rebeldes" en pleno bloqueo en el estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles haber interceptado y detenido a tres petroleros "rebeldes" que, ha señalado, navegaban por una ruta "insegura e ilegal" en el estrecho de Ormuz, enclave en el cual Washington y Teherán han impuesto un doble bloqueo.

"Hace unas horas, tres petroleros rebeldes que, haciendo caso omiso de nuestras advertencias, continuaban navegando por una ruta insegura e ilegal, fueron alcanzados y detenidos", ha manifestado el órgano castrense en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, próxima a él.

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A renglón seguido, la Guardia Revolucionaria ha advertido que "no quedarán sin respuesta" las "intervenciones ilegales y las órdenes del Ejército estadounidense, asesino de niño, a los buques de la región".

Estos hechos se enmarcan en un contexto en el cual el tráfico en Ormuz permanece en mínimos históricos a causa del doble bloqueo impuesto por Estados Unidos e Irán, habiendo este último establecido una ruta específica para el paso de las embarcaciones.

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