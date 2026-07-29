Pekín transmite condolencias a Tokio por el terremoto de magnitud 7,1 en sudoeste del país

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Pekín, 29 jul (EFE).- El Gobierno chino transmitió este miércoles sus condolencias a Japón por las víctimas del terremoto de magnitud 7,1 registrado en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste del país, que deja ya al menos 13 muertos y más de 200 heridos.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín sigue "de cerca" la situación tras el seísmo, que sacudió el martes el sudoeste del archipiélago japonés.

"Expresamos nuestras condolencias por las víctimas y trasladamos nuestra solidaridad a sus familias y a los heridos", afirmó Mao.

La vocera indicó que la Embajada y los consulados chinos en Japón, donde residen alrededor de un millón de ciudadanos chinos, según datos oficiales nipones, activaron sus mecanismos de emergencia y publicaron avisos consulares para pedir a sus nacionales que extremen la precaución ante posibles tsunamis y réplicas.

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El terremoto, de magnitud 7,1, tuvo su epicentro bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo en la escala sísmica japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo del sismo.

Las autoridades japonesas mantienen desplegados a miles de efectivos en las zonas afectadas para localizar a supervivientes atrapados bajo los escombros, después de que el seísmo provocara derrumbes, incendios, daños en carreteras y cortes en el suministro de agua y electricidad.

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La prefectura de Kumamoto ya fue escenario en 2016 de una serie de terremotos que dejaron más de 200 muertos y causaron importantes daños materiales de los que aún se estaba recuperando. EFE