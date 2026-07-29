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El Nikkei cae un 1,49 % por la bajada continuada de tecnológicas siguiendo a Wall Street

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Tokio, 29 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,49 % este miércoles, ante el descenso en una nueva sesión de las tecnológicas y del sector de la inteligencia artificial (IA), siguiendo a Wall Street.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 930,73 puntos, hasta ubicarse en 61.434,19 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió sin embargo un 0,26 %, o 10,44 puntos, hasta 3.974,03 unidades.

El parqué tokiota se vio lastrado una jornada más, tras caer un 3,95 % la víspera, por las grandes empresas de chips y del sector de la IA, que siguieron la tendencia de Wall Street y se contagiaron del desplome del principal índice surcoreano, el Kospi, con gran peso de las tecnológicas.

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El fabricante de memorias Kioxia se hundió un 13,85 %, mientras que el fabricante de equipos para la producción de semiconductores Advantest se dejó un 1,22 % y Tokyo Electron cayó un 10,59 %.

La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, bajó un 7,68 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Toyota subió un 7,18 %, mientras sus rivales Honda y Nissan avanzaron un 4,75 % y un 6,16 %, respectivamente.

El principal banco japonés, MUFG, bajó un 0,38 %, y su rival SMBC se dejó un 0,84 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony creció un 4,01 %, y la empresa de videojuegos Nintendo avanzó un 4,27 %. EFE

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