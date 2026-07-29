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Ocho heridos, cuatro menores, en un accidente en la N-340 en Gualchos

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Ocho personas han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de entre 10 y 17 años de edad, en una colisión entre dos turismos registrada en la tarde de este martes 28 de julio en la carretera N-340 a la altura de Gualchos (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente tuvo lugar sobre las 20.20 horas al chocar dos turismos de manera lateral cuando circulaban por la vía que comunica Calahonda y Castel de Ferro. El teléfono 112 atendió una llamada de socorro por un accidente que había provocado varios heridos y dejaba retenciones en la zona.

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Hasta el lugar se desplazaron los efectivos movilizados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de la vía.

Los sanitarios atendieron en total a ocho personas, cuatro de ellos menores de edad con edades comprendidas entre los 10 y 17 años. Todos ellos han sido evacuados al Hospital Santa Ana para su atención médica.

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