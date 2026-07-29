Igualdad investiga si la muerte de una mujer en Barcelona es un crimen machista

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La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está investigando si la muerte de una mujer en Sant Martí de Barcelona este martes es un crimen machista, según ha informado en su perfil de la red social X. En lo que va de año se han confirmado ya 31 crimenes machistas en España.

En relación a este muerte, los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación a la muerte de la mujer. El cuerpo policial recibió el aviso sobre las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade y, al desplazarse al lugar, los agentes localizaron a una mujer herida de gravedad que, tras ser atendida por los servicios de emergencia, confirmaron su muerte.

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Pese a la detención policial, la investigación para esclarecer los hechos continua abierta.