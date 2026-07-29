Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Igualdad investiga si la muerte de una mujer en Barcelona es un crimen machista

Imagen 2YG3N3XO5JFPVGRTSNREVKMWTE
Guardar

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está investigando si la muerte de una mujer en Sant Martí de Barcelona este martes es un crimen machista, según ha informado en su perfil de la red social X. En lo que va de año se han confirmado ya 31 crimenes machistas en España.

En relación a este muerte, los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación a la muerte de la mujer. El cuerpo policial recibió el aviso sobre las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade y, al desplazarse al lugar, los agentes localizaron a una mujer herida de gravedad que, tras ser atendida por los servicios de emergencia, confirmaron su muerte.

PUBLICIDAD

Pese a la detención policial, la investigación para esclarecer los hechos continua abierta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España pide "perspectiva europea" para combatir los "devastadores" incendios: "La UE debe adaptarse"

España pide "perspectiva europea" para combatir los "devastadores" incendios: "La UE debe adaptarse"

Activo y con tres frentes el incendio de Valpaços y dominado el de Guarda, en Portugal

Infobae

Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán

Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán

CaixaBank gana 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más

CaixaBank gana 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más

Bomberos introducen en un depósito de agua un vehículo incendiado en Betlem para evitar que el fuego se reavive

Bomberos introducen en un depósito de agua un vehículo incendiado en Betlem para evitar que el fuego se reavive