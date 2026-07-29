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El Kospi surcoreano cae un 5,98 % lastrado por el sector de chips ante escepticismo por IA

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Tokio, 29 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 5,98 % en la sesión de este miércoles, lastrado por los descensos de las acciones tecnológicas y siguiendo la tendencia de Wall Street, en medio del escepticismo por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

El indicador cayó 360,42 puntos, hasta los 5.663,24 enteros, después de que en la víspera se hundiera un 10,84 %. Ante las fuertes caídas, el operador de la Bolsa, Korea Exchange (KRW), activó un 'sidecar' de venta, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 6,12 %, o 43,17 puntos, hasta las 662,68 unidades. EFE

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