Temas del día de EFE News Latino del lunes 27 de julio

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - El Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes haitianos en EE.UU. vence este lunes, dejándolos en el limbo migratorio, especialmente en el sur de Florida, donde se concentra la mayor comunidad haitiana del país, pese a la grave crisis de violencia que atraviesa esa nación caribeña.

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Tucson (AZ)- El arte se ha convertido en un refugio para familias migrantes que viven con el temor constante de ser deportadas en Arizona, donde el programa 'La Ristra' lleva clases de pintura hasta sus hogares para ofrecerles un respiro frente a las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.

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EEUU CANADÁ

Washington - El presidente Donald Trump visita una planta de General Motors en Míchigan con motivo de la apertura del puente Gordie Howe que abre una vía clave con Canadá para el comercio de mercancías y cuya ceremonia oficial fue cancelada por la nueva ofensiva arancelaria de Washington contra el país vecino.

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MÚSICA SALSA

San Juan - La colombiana Mimi Ibarra, autora de temas como 'Señora', interpretada por el salsero Tito Rojas, o 'Juguete de nadie', de La Puerto Rican Power, celebrará sus 30 años de carrera con un disco que incluirá canciones interpretadas por ella y otras que escribió para exponentes de la salsa, según dijo a EFE.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU TATE.- Una corte federal en Miami realiza una audiencia en el caso de Andrew y Tristan Tate, 'influencers' de la "hipermasculinidad" detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición.

Washington.- IRÁN GUERRA.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comienza este lunes su primer viaje a Washington desde que comenzó la guerra contra Irán para reunirse el martes con el presidente Donald Trump, quien analiza lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica o buscar un acuerdo diplomático.

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