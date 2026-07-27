Las fuerzas emergentes de la región alcanzan escalones altos en el medallero

Santo Domingo, 27 jul (EFE)- Los primeros compases de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) ratificaron el poderío de las potencias deportivas de la región de México y Cuba, la vigencia del ascenso de Colombia, pero dejó una brecha para fuerzas emergentes como Guatemala, Panamá o Trinidad y Tobago.

¿La brecha se está acortando en el mapa deportivo?

La euforia, que ha subido como espuma, se festeja al cabo de tres jornadas, pero aún faltan trece.

Falta mucho, pero el primer impacto ha sido resonante.

Guatemala golpeó primero al imponerse con María Alejandra Higueros en la especialidad poomsae 'freestyle' de taekwondo, a pesar del favoritismo de las competidoras mexicanas.

Higueros, de 24 años, acaparó los reflectores con una soberbia rutina de 8.530 puntos.

Pero el éxito de la joven que comenzó a practicar el taekwondo con 7 años por casualidad, durante unas vacaciones, no es producto de la casualidad. Su país también hizo ruido en el poomsae mixto estilo libre, que deparó la medalla de plata, y el bronce quedó en poder de César Aguilar en poomsae tradicional individual.

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Trinidad y Tobago se metió sin invitación en la élite del ciclismo de ruta en el asfalto del Malecón de la capital dominicana.

Teniel Campbell desafió a Cuba y México, potencias de la especialidad, para alcanzar el tercer escalón del podio, un resultado que supo a épica.

A los 28 años, Campbell pertenece a un país sin tradición en ruta, pero ha competido al máximo nivel en Europa (WorldTour). Lejos de su terruño se ha entrenado con grandes resultados.

En 2018, ganó cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al año siguiente, ganó la contrarreloj individual sub-23 en el Campeonato Panamericano de Ruta y Pista.

Aunque República Dominicana es local, en natación no es una potencia tradicional frente a México o Colombia, Krystal Lara se ha insinuado como una candidata que compite sin complejos.

También lejos de los resultados tradicionales de México y Cuba en el remo, la fórmula femenina de Venezuela formada por Keyla García y Kimberlin Meneses se interpuso en la prueba de par de remos cortos para quedarse con la medalla de plata.

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La fuerza y la técnica de las venezolanas así lo señalan.

En el bádminton, el equipo mixto de Guatemala se hizo con la medalla de plata con sorpresa al disputar la final con México.

El judo pavimentó la campaña de Panamá con una la primera medalla de oro obtenido a través de Némesis Candelo en la división de menos 48 kilos y el bronce de Kristine Jiménez en -57 kilos.

La edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe distribuirán 3.244 medallas que corresponden a 1.555 eventos.

México llega como campeón de la edición de San Salvador 2023, donde conquistó 353 metales, 145 oros, 108 platas y 100 bronces. EFE

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