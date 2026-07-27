Nothing actualiza los auriculares Ear (3a) en España con grabación de llamadas

Nothing ha anunciado que los usuarios en España de sus nuevos auriculares Nothing Ear (3a) ya pueden grabar llamadas mediante un sencillo gesto, tras la última actualización del dispositivo.

La función, que llega tras el lanzamiento de los auriculares el pasado 7 de julio, permite activar y detener la grabación directamente desde los auriculares tanto en llamadas telefónicas como en reuniones 'online'.

Esta funcionalidad requiere la instalación de la 'app' Nothing X, desde la que se pueden reproducir, editar, compartir y transcribir todos los audios que se graben.

La experiencia de uso incluye un aviso sonoro que se reproduce de forma automática justo al comienzo para advertir a todos los participantes de que el sistema grabará la conversación.

De hecho, en el anuncio Nothing avisa de que el usuario ha de asegurarse de que tiene derecho a grabar la conversación, al igual que informar o solicitar el consentimiento al resto de participantes de la llamada de móvil o de una reunión 'online'.

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Esta nueva experiencia de los auriculares Nothing Ear (3a) destaca también por ofrecer almacenamiento local. Esto significa que el dispositivo nunca sube los audios a ninguna nube de Nothing ni de Google, ya que cuenta con 32 MB de memoria interna, más que suficiente para guardarlos.

La flexibilidad que aporta esta nueva función permite grabar audio de aplicaciones de terceros como WhatsApp, Zoom y otras, por lo que no se queda únicamente en las llamadas de teléfono móvil entrantes y salientes.

Eso sí, esta función solo está disponible para los usuarios con dirección IP o tarjeta SIM localizadas en España.

Los auriculares Nothing Ear (3a), aparte de distinguirse por su diseño moderno, también se caracterizan por 'drivers' dinámicos de 12 mm que ofrecen graves más potentes, compatibilidad con el códec LDAC y certificación Hi-Res Wireless, cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 45 dB y batería de hasta diez horas de reproducción (sin ANC) y hasta 42 horas con el estuche.

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Entre sus otras ventajas se incluyen Bluetooth 6.0, soporte multipunto y protección IP54 contra polvo, sudor y salpicaduras, al igual que la integración nativa con ChatGPT, ecualizador de 8 bandas y función de noticias en audio personalizadas.