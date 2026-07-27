Al menos 10 muertos en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en Sudán del Sur

Yuba, 27 jul (EFE).- Al menos 10 personas murieron este lunes y otras seis resultaron heridas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios entre jóvenes armados entre dos estados vecinos del noroeste de Sudán del Sur, informaron a EFE las autoridades locales.

La violencia estalló de madrugada, cuando un grupo de jóvenes armados procedente del estado de Warrap cruzó la frontera administrativa y atacó la localidad de War Ayat Boma, en el vecino Bahr el Ghazal Occidental (oeste), lo que desató un intenso tiroteo con los residentes locales.

PUBLICIDAD

El portavoz de la Policía de Bahr el Ghazal Occidental, el teniente coronel Santino Udhuol, precisó a EFE que el choque se saldó con tres residentes y siete de los presuntos atacantes muertos, además de la incautación de tres armas de fuego en el lugar de los hechos.

"La situación sigue siendo inestable. Se han desplegado fuerzas de seguridad para contener la violencia y se están llevando a cabo investigaciones sobre el incidente ", señaló Udhuol, tras confirmar el envío de refuerzos para evitar que los combates se extiendan a aldeas vecinas.

PUBLICIDAD

El portavoz policial añadió que "seguían registrándose intercambios esporádicos de disparos", y advirtió que el balance de víctimas es preliminar y podría aumentar a medida que los agentes evalúen la situación en esas zonas remotas.

Esta nueva oleada de violencia reabre el ciclo recurrente de enfrentamientos entre la comunidad de Marial Wau (Bahr el Ghazal) y la de Apuk Giir (Warrap), que se acusan mutuamente de constantes incursiones por una prolongada disputa territorial sobre la zona de Manyang.

PUBLICIDAD

El rebrote armado se produce, además, a pesar de los esfuerzos de mediación de un comité gubernamental de paz de alto nivel, encabezado por el subsecretario del Ministerio de Defensa, el general Gregory Vasili Dimitry, junto a jefes locales para poner fin a la violencia.

Las disputas por la tierra, los pastos y los límites administrativos siguen alimentando la inseguridad en varias regiones de Sudán del Sur, donde la violencia comunal persiste de forma endémica a pesar de las repetidas iniciativas de reconciliación del Gobierno. EFE

PUBLICIDAD