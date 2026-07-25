Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico que después son empleadas por la Guardia Revolucionaria iraní para mejorar la precisión de sus bombardeos contra el despliegue norteamericano en la región.

Zelenski ha explicado que, desde principios de este mes, sus servicios de Inteligencia han detectado "una vigilancia activa de satélites rusos sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos que allí se encuentran".

Por ello, el presidente de Ucrania ha anunciado que dará orden a su servicio de Inteligencia para que comparta con los aliados del país "la información en torno a esta nueva asistencia de Rusia al régimen iraní".

Zelenski se ha declarado convencido de que hay "una clara correlación entre las imágenes que toman los satélites rusos y los ataques iraníes", tanto antes de los ataques, "como preparación para ellos" y después, "para evaluar el daño infligido".

El presidente ucraniano ha precisado incluso que, los días 19 y 20 de julio, cuatro bases aéreas atacadas por Irán "cayeron dentro del área de interés de los satélites rusos: dos en Bahréin, una en Jordania y una en Kuwait".

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Estas declaraciones tienen lugar después de que, este pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisara a Rusia de que se abstuviera de participar en la guerra de Irán aunque nunca se refirió a la entrega de imágenes por satélite o cualquier otro tipo de dato de combate, sino a la distribución de armas. Trump añadió además que había recibido garantías personales de ello por parte de su homólogo ruso, Vladimir Putin.