KuCoin celebra su noveno aniversario en Tomorrowland Bélgica, en homenaje a nueve años de avances en el sector más allá de la señal

PR Newswire

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 26 de julio de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 26 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de su noveno aniversario, KuCoin dio la bienvenida a socios internacionales, clientes institucionales, creadores de ecosistemas y representantes de los medios de comunicación a la "On Cloud 9 Skybox Experience", una celebración exclusiva celebrada en el Skybox de Tomorrowland Bélgica. Con vista al emblemático Mainstage de Tomorrowland, los asistentes se reunieron durante una velada inolvidable en la que artistas de renombre mundial como Nicky Romero, Alok, Steve Angello y Hardwell ofrecieron actuaciones que reunieron a gente de todo el mundo. Con este telón de fondo de música, cultura y conexión global, KuCoin celebró no solo sus nueve años de trayectoria, sino también los notables avances que el sector de los activos digitales ha logrado de forma conjunta.

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La iniciativa formó parte de la campaña más amplia de KuCoin "Beyond the Signal" con motivo de su noveno aniversario, que refleja la convicción de la empresa de que el futuro del sector no vendrá determinado únicamente por los movimientos del mercado a corto plazo, sino por la confianza, la innovación y la infraestructura que permiten un progreso duradero. Haciendo realidad esta visión en el marco de un festival de alto nivel, la velada brindó a los invitados la oportunidad de reflexionar sobre nueve años de crecimiento compartido, colaboración y resiliencia, mirando juntos hacia el próximo capítulo de los activos digitales.

Con el emblemático Mainstage de Tomorrowland como telón de fondo, la exclusiva experiencia Skybox, con sus característicos rituales de champán, reunió a KuCoin y a sus invitados para reflexionar y celebrar los hitos que han marcado su trayectoria de nueve años. Desde la ampliación del acceso a los activos digitales y la gestión de múltiples ciclos de mercado hasta el refuerzo de la seguridad y el cumplimiento normativo, el fomento de la participación institucional y el impulso de la innovación en los ámbitos de los pagos, la inteligencia artificial y la Web3, estos hitos también reflejaron la evolución general del sector de los activos digitales hacia una mayor madurez.

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El acto sirvió para celebrar no solo el camino recorrido por KuCoin, sino también los avances que el sector ha logrado de forma conjunta. En los últimos nueve años, los mercados han experimentado altibajos y las tecnologías han seguido evolucionando. Sin embargo, el progreso duradero siempre ha sido impulsado por los constructores, los promotores, los socios y las comunidades que colaboran para crear valor duradero. Esa es la idea que subyace a Beyond the Signal.

"Los novenos aniversarios suelen contarse en años. Preferimos medir el nuestro en términos de confianza", comentó BC Wong, CEO de KuCoin. "El mayor logro de los últimos nueve años no ha sido solo nuestro crecimiento, sino la confianza que nuestros usuarios, socios y comunidad han seguido depositando en nosotros. La confianza es la base que permite la innovación, la adopción y el progreso a largo plazo. Al iniciar nuestra próxima década, seguimos comprometidos con la creación de una infraestructura de activos digitales segura, conforme a la normativa y de confianza, junto con nuestros socios de todo el mundo".

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La celebración también puso de relieve la creciente colaboración de KuCoin con Tomorrowland como plataforma de intercambio de criptomonedas y socio de pagos exclusivo del festival para Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica 2026-2028. Al aunar uno de los eventos culturales más influyentes del mundo con una infraestructura digital de confianza, esta colaboración refleja una visión compartida de conectar a las personas más allá de las fronteras y crear experiencias significativas en el mundo real a través de la tecnología, los pagos y la comunidad. Para KuCoin, Tomorrowland es más que un festival de música internacional: representa la apertura, la diversidad y la comunidad global que siempre han sido el núcleo de las criptomonedas.

Hace nueve años, KuCoin se propuso hacer que los activos digitales fueran accesibles para más personas de todo el mundo. Hoy en día, su misión ha evolucionado más allá del simple acceso, para contribuir a construir la infraestructura de confianza que sustentará el futuro de las finanzas digitales. Más allá de la música, más allá de la celebración y más allá de la señal, el noveno aniversario de KuCoin no solo supuso un hito para la empresa, sino también una celebración de lo lejos que ha llegado el sector en su conjunto, así como un compromiso con la construcción de lo que está por venir.

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Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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Para ver más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin