El incendio de Vall d'Uixó ha arrasado ya 6.500 hectáreas con un perímetro que crece hasta los 48 kilómetros

El incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue activo y ha arrasado ya unas 6.500 hectáreas con un perímetro que se ha ampliado en 48 kilómetros.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona. El representante de la administración autonómica ha puntualizado que se trata de una estimación preliminar de la situación de incendio forestal y "hay que esperar a que esté completamente extinguido para hacer una valoración real del número de hectáreas forestales que han sido afectadas".

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El conseller ha agradecido "el trabajo tan importante que están realizando en el día de hoy todos los servicios esenciales de emergencia", así como la coordinación entre las administraciones y el comportamiento de la ciudadanía.

Asimismo, ha recordado que a los 16 núcleos poblacionales que ya habían sido evacuados se han sumado esta tarde las localidades de Almedíjar y Azuébar, junto a Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, Betxí, Vall d'Uixó y ahora Onda están confinados.

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De esta forma, se ha evacuado, contando los municipios del día de hoy, a unos 16.000 vecinos de los que 700 se alojan en los centros que se han establecido para darles manutención.

Respecto a la evacuación y el confinamiento, Valderrama ha anunciado que se ha acordado, "a petición de la dirección técnica del operativo y con el acuerdo de todos los miembros presentes en el Cecopi", mantener estas medidas hasta las 23.59 horas del día de mañana.

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El motivo fundamental es "garantizar la seguridad de las personas y que las vías queden expéditas para que los servicios de emergencias puedan desplazarse en cualquier momento, ante cualquier foco o ante cualquier cambio de viento que se pueda producir en el incendio forestal", ha subrayado.

En la misma línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recalcado que "es muy importante que mientras la dirección del incendio considere que la ciudadanía tiene que estar evacuada o confinada se haga caso de estas recomendaciones".

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"Lo más importante es que, si hay un escenario posible amenazado por el fuego y ha sido evacuado, que se mantenga esta evacuación, sobre todo para garantizar la seguridad de los vecinos, pero también de las fuerzas de seguridad y de todos los servicios de extinción que con la gente salvaguardada pueden dedicarse a lo que se están dedicando, que es proteger las propiedades privadas y también, por supuesto, extinguir el incendio", ha instado.

((Habrá ampliación))