Francia denuncia que EEUU ha dejado de ser "un faro" de los DDHH al votar contra el Alto Comisionado Volker Turk

La renovación este pasado viernes del mandato del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha desatado un episodio de tensión diplomática entre Francia y Estados Unidos después de que la representación francesa ante la ONU en Ginebra repudiara el voto en contra de Washington.

"Estados Unidos solía ser un faro de los Derechos Humanos. Ya no. Hoy, se ha puesto de parte de Corea del Norte, Nicaragua, Malí y Rusia, aislada", ha lamentado la representación francesa en un mensaje publicado en redes sociales en referencia al resto de países que se pronunciaron en contra de Turk (también lo hicieron Israel, Argentina, Burkina Faso y Trinidad y Tobago).

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"El mundo ya no escucha (a Estados Unidos) América está sola",ha lamentado la misión diplomática después de que Estados Unidos cuestionara abiertamente la labor del diplomático austriaco, al que ha acusado de librar una campaña politizada al denunciar crímenes israelíes durante su ofensiva en la Franja de Gaza.

En respuesta, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha condenado el mensaje francés. "Es decepcionante, pero no sorprende, que así es como Francia echa balones fuera mientras vota para congraciarse con algunos de los peores abusadores de los Derechos Humanos", ha manifestado Waltz en redes, antes de volver a atacar a Turk.

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"Francia ha votado por alguien que ha estado dando lecciones a democracias libres y soberanas como Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mientras se arrimaba a los peores opresores del mundo", ha concluido.