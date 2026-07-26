Berlín sale a la calle contra el terror para conmemorar a las víctimas del atropello durante el Orgullo

Cientos de personas se reunieron hoy en la Puerta de Brandeburgo de Berlín para conmemorar a las víctimas del ataque ocurrido este pasado sábado durante el evento del Orgullo de la capital de Alemania y que costó la vida de una mujer e hirió a otras 29 personas.

Las emociones en este emblemático lugar del centro de Berlín iban desde la conmoción y el dolor hasta la ira y la determinación. Un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona mientras los agentes continuaban la búsqueda del sospechoso que, identificado como Abdul B., alemán de ascendencia libanesa y presunto interés en afiliarse a Estado Islámico.

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Abdul B. fue finalmente abatido por los agentes y declarado muerto en el barrio de Spandau en torno a las 18.00, poco después del comienzo de la concentración. La Policía de Berlín ha explicado que los agentes se vieron obligados a disparar porque el sospechoso, acorralado, se acercó a ellos con un "arma punzante".

"Ayer fue un ataque contra todos nosotros, contra todas nuestras identidades, nuestra existencia, nuestra comunidad y nuestra democracia, pero no dejaremos que nos derrote", dijo uno de los oradores. "Volveremos a bailar".

Los asistentes a la conmemoración depositaron flores, encendieron velas y se abrazaron mientras recordaban a los afectados por el ataque. Muchos llevaban banderas arcoiris, pancartas y carteles con mensajes en los que se leía "El odio mata", "Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos" y "Volveremos a bailar".

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Una gran pancarta colgada junto al escenario, que iba a utilizarse para el evento del sábado, decía: "Protejan las vidas queer".

La multitud guardó un minuto de silencio. Algunas partes de la plaza estaban acordonadas con barreras, pero muchas personas también se reunieron fuera de la zona restringida para participar en la conmemoración, demostrando una solidaridad generalizada con los afectados.

Cerca del lugar del ataque, había una nota escrita a mano pegada a una barrera policial en el borde del céntrico parque Tiergarten de Berlín. "Debemos mantenernos unidos", decía. "Juntos, somos más fuertes que el odio y la violencia".

Antonia, una joven, colocó flores blancas frente a la nota y lloró mientras contaba: "Estaba a solo a la vuelta de la esquina. Vi llegar todas las ambulancias aquí. Todos mis amigos estaban aquí. Le podría haber pasado a cualquiera".

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Decenas de miles de personas, con maquillaje y purpurina, habían estado celebrando todo el sábado en las calles del desfile del Orgullo de Berlín. Más de 80 camiones con música se dirigieron hacia el parque Tiergarten para la gran fiesta de clausura en la Puerta de Brandeburgo.

Las calles seguían repletas por la noche cuando, alrededor de las 22.00 cada vez más sirenas de ambulancias y patrullas comenzaron a sonar en los alrededores de la zona del festival. Desde todas las direcciones, decenas de vehículos de emergencia con luces azules intermitentes se dirigieron hacia el extremo sur del gran parque.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió hoy a la ciudadanía que no se deje intimidar ni dividir por el ataque. "Esos delincuentes y extremistas no tienen cabida en el corazón de nuestra sociedad", dijo Merz en Berlín poco antes del acto conmemorativo celebrado el domingo. "Somos más, somos más fuertes", añadió.

"Estos actos solo tienen un objetivo: quieren dividir nuestra sociedad, quieren arrebatarnos lo más importante que tenemos, a saber, nuestra apertura y nuestra libertad", ha señalado el canciller conservador.

"No se dejen intimidar, y no nos dejemos intimidar nosotros tampoco", añadió a quienes participaban en las marchas del Orgullo por toda Alemania que han continuado este domingo.

RECUERDOS DEL ATAQUE AL MERCADO NAVIDEÑO DE 2016

El atentado ocurre casi una década después del ataque al mercado navideño de 2016, en el que un islamista embistió con un camión una plaza abarrotada de Berlín, matando a 12 personas. El atacante de entonces también huyó del lugar, antes de ser abatido en un tiroteo con la policía en Italia días después.

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Mientras los agentes de policía continuaban con las pesquisas, la gente seguía reuniéndose, visiblemente conmocionada, cerca de la cinta de acordonamiento roja y blanca. Se podía ver a algunos romper a llorar mientras hablaban. En un gran cartel en el suelo, la gente expresaba sus sentimientos.

Un ciclista que miraba hacia el lugar entre los árboles donde se encuentra el vehículo destrozado, también con lágrimas en los ojos, pidió: "Por favor, no me hablen". Otro hombre recordó el ataque islamista en el mercado navideño de Berlín hace casi diez años. "De repente, todo vuelve a estar tan cerca".

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