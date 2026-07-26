El Ejército de EE.UU. concluye su misión de apoyo en Venezuela tras los terremotos

Miami, 26 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses concluyeron su misión de apoyo tras los terremotos en Venezuela, por lo que las tropas se retiraron del país suramericano, informó el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.

"Los últimos miembros del equipo del Southcom partieron de Venezuela, lo que marca el fin del apoyo del Departamento de Defensa a las labores en el terreno por el terremoto. Aunque nuestra presencia militar concluye, el pueblo estadounidense sigue estando al lado de Venezuela", expresó Donovan en un pronunciamiento en X.

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Aunque ahora no dio detalles, el general reportó en una conferencia el 1 de julio pasado que el despliegue de EE.UU. a Venezuela consistía en un equipo de 2.000 rescatistas, además de buques y aviones militares que ayudaron con las labores de salvamento y distribución de asistencia humanitaria.

El jefe de Southcom indicó que las autoridades venezolanas mantendrán contactos para seguir con el plan de recuperación con el Departamento de Estado, que ha reportado 310 millones de dólares en asistencia a Venezuela.

"Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de ayuda con experiencia para respaldar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela", aseguró Donovan.

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que el país "lidera la mayor ayuda internacional en Venezuela" tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 el 24 de junio, lo que ha dejado más de 5.500 muertos, según los últimos datos del Gobierno venezolano.

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Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró el jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, está "dirigiendo" Venezuela y le felicitó por el trabajo que está haciendo.

Trump ha expresado su acercamiento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura el 3 de enero del gobernante Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en Caracas. EFE