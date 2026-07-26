El francés Van Assche estrena palmarés en Estoril y se mete en el 'Top 50'

El tenista francés Luca Van Assche se proclamó campeón del torneo ATP 250 de Estoril (Portugal) al superar (6-4, 4-6, 7-5) este domingo al belga Alexander Blockx en la final.

El galo alzó el primer título de su carrera en su primera final, mismo objetivo que un Blockx que viene sonando con fuerza en el Circuito. Sin embargo, la irrupción de Van Assche fue más allá, para estrenar su palmarés y meterse en el 'Top 50' del mundo.

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La final sobre la tierra portuguesa dejó 15 roturas de saque, un intercambio que lideró el francés al principio y el final, clave un 3-0 de inicio del tercer set. Blockx, que venía de una épica semifinal contra Luciano Darderi, no pudo remontar esta vez.