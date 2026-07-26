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Marlaska los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "despacio" pero de "manera positiva"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que la evolución de los incendios forestales que afectan a Ávila y Madrid "es positiva", pero avanza "despacio".

Marlaska ha presidido este domingo por la noche el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid), desde donde se coordina el operativo por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, cuyas llamas calcinan ya más de 77.000 hectáreas.

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En declaraciones a la prensa, el ministro ha indicado que la situación va "evolucionando en positivo" comparado con este sábado. "Pero vuelvo a decir, todo muy despacio", ha aseverado.

En ese sentido, ha subrayado que los avances son como consecuencia del "esfuerzo" de los servicios de extinción, ya que "la meteorología no nos está ayudando nada". De hecho, ha avanzado que la previsión para esta noche es una climatología que "tampoco va a ser lo positiva que nos gustaría".

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Asimismo, ha trasladado preocupación por las zonas de "llama viva" y por aquellas que sufren el riesgo de tener reproducciones.

"Estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España", ha agregado.

((Habrá ampliación))

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