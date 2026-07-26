Antonelli: "Es un sueño irme de vacaciones siendo líder del Mundial"

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que al acabar tercero este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, reforzó su primer puesto en la general, manifestó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que para él "es un sueño" irse "de vacaciones siendo líder del" campeonato.

"Fue una carrera dura. Adelantar aquí fue muy duro, también", manifestó Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, tras acabar tercero en Hungría, por detrás del inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo -que repitió el triunfo del año pasado en esta pista-, y del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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El joven boloñés lidera ahora el Mundial con 219 puntos, cincuenta más que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) -quinto este domingo- y con 59 sobre su compañero, el también inglés George Russell, séptimo en el Hungaroring.

"De inicio, pensábamos ir a una sola parada, pero los neumáticos no lo hubieran resistido. Por fortuna pude mantener a los Ferrari por detrás", apuntó Antonelli, que cuenta seis victorias y otras tantas 'poles' en la Fórmula Uno: todas ellas, este curso.

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"Irme de vacaciones como líder del Mundial es un sueño. Pero tenemos que seguir estando atentos y seguir apretando", comentó el italiano, que este domingo subió por duodécima vez a un podio de la categoría reina, el noveno en lo que va de año.