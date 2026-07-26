Agencias

Antonelli: "Es un sueño irme de vacaciones siendo líder del Mundial"

Guardar
Google icon

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que al acabar tercero este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, reforzó su primer puesto en la general, manifestó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que para él "es un sueño" irse "de vacaciones siendo líder del" campeonato.

"Fue una carrera dura. Adelantar aquí fue muy duro, también", manifestó Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, tras acabar tercero en Hungría, por detrás del inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo -que repitió el triunfo del año pasado en esta pista-, y del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

PUBLICIDAD

El joven boloñés lidera ahora el Mundial con 219 puntos, cincuenta más que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) -quinto este domingo- y con 59 sobre su compañero, el también inglés George Russell, séptimo en el Hungaroring.

"De inicio, pensábamos ir a una sola parada, pero los neumáticos no lo hubieran resistido. Por fortuna pude mantener a los Ferrari por detrás", apuntó Antonelli, que cuenta seis victorias y otras tantas 'poles' en la Fórmula Uno: todas ellas, este curso.

PUBLICIDAD

"Irme de vacaciones como líder del Mundial es un sueño. Pero tenemos que seguir estando atentos y seguir apretando", comentó el italiano, que este domingo subió por duodécima vez a un podio de la categoría reina, el noveno en lo que va de año.

Últimas Noticias

El francés Van Assche estrena palmarés en Estoril y se mete en el 'Top 50'

El francés Van Assche estrena palmarés en Estoril y se mete en el 'Top 50'

Marlaska los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "despacio" pero de "manera positiva"

Marlaska los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "despacio" pero de "manera positiva"

Un venezolano fallece en un presunto viaje contrabandista de cobre en Trinidad y Tobago

Infobae

Cerro Largo y Montevideo City siguen luchando por un lugar en la final del Intermedio

Infobae

Francia denuncia que EEUU ha dejado de ser "un faro" de los DDHH al votar contra el Alto Comisionado Volker Turk

Francia denuncia que EEUU ha dejado de ser "un faro" de los DDHH al votar contra el Alto Comisionado Volker Turk