Cerro Largo y Montevideo City siguen luchando por un lugar en la final del Intermedio

Montevideo, 26 jul (EFE).- Cerro Largo y Montevideo City Torque ganaron sus respectivos encuentros de la penúltima jornada del Torneo Intermedio uruguayo y lucharán hasta el final por un lugar en la definición de dicho certamen.

Entre el viernes y este domingo, cuatro encuentros completaron una fecha que había comenzado el pasado fin de semana y que se detuvo por un paro llevado a cabo por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

En el primero de ellos, Montevideo City venció por 1-0 a Danubio con un tanto de Salomón Rodríguez y de esa forma alcanzó a Montevideo Wanderers en la cima del grupo A.

A falta de una fecha para el final ambos equipos tienen 12 puntos y el último juego los pondrá cara a cara, por lo que el ganador sellará un boleto a la final, mientras que sus más inmediatos perseguidores esperan por un empate para tener opciones.

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Mientras tanto, por el grupo B, Cerro Largo derrotó por 0-1 a Central Español con un tanto de Diego Daguerre y llegó a once puntos, dos menos que los que acumula Peñarol.

Al igual que sucede en la otra zona, el último juego también pondrá cara a cara en la última fecha a los dos que se encuentran en lo más alto.

De acuerdo con esto, una victoria de Peñarol o un empate le garantizará un lugar en la final, mientras que Cerro Largo necesita una victoria para poder luchar por el título.

Finalmente, en los otros dos encuentros disputados este fin de semana, Liverpool venció por 1-2 a Defensor Sporting con goles de Ruben Bentancourt y Nicolás Garayalde, al tiempo que Cerro derrotó por la mínima a Racing con una anotación de Nahuel Arena.

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El próximo fin de semana, la última fecha decidirá qué equipos disputarán la final del Intermedio, que se llevará a cabo en la semana del 3 al 9 de agosto. EFE