Un muerto al estrellarse pequeño avión contra una casa en población alemana de Ganderkesee

Berlín, 25 jul (EFE).- Al menos una persona perdió la vida este sábado al chocar un avión de pequeño tamaño contra una casa en el municipio alemán de Ganderkesee, en el norte de país.

Según informó la radiotelevisión pública del norte alemán NDR, que citó a la Policía, la persona fallecida es el piloto de la aeronave, que se estrelló contra el techo de una casa en la que vive una familia que no se encontraba en su domicilio en el momento del siniestro.

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Las fuentes policiales citadas por NDR indicaron que se busca también a una persona que podría haber acompañado al piloto en el momento del accidente.

El diario Bild indicó que el siniestro ocurrió poco antes de las 11.00 hora local (09.00 GMT).

La aeronave accidentada, según la descripción de la NDR, es un avión ligero monomotor de cuatro plazas del fabricante italiano Tecnam.

Se trata de una aeronave que mide unos 7,50 metros de largo, con una envergadura de 10,50 metros, que perdió altura hasta estrellarse por un motivo que aún se desconoce, según NDR. EFE