73.000 evacuados en el centro de España a causa de dos grandes incendios forestales

Madrid, 25 jul (EFE).- El Gobierno español ordenó este sábado la evacuación de otras 30.000 personas de varios municipios a causa de dos grandes incendios descontrolados en las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, y ya son 73.000 las desalojadas por ahora a causa de estos siniestros, que siguen descontrolados y próximos entre sí.

En concreto, son 38.000 los residentes desalojados de la provincia de Ávila y alrededor de 35.000 del suroeste de Madrid, según informó a la prensa el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la localidad de Cenicientos, que también ha tenido que ser evacuada.

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El puesto de mando avanzado, situado en este municipio, será trasladado a la localidad de Navalcarnero, también en Madrid.

Los nuevos desalojos anunciados corresponden a siete poblaciones de Ávila y dos de Madrid, pertenecientes al valle del río Tiétar, una zona especialmente castigada por el fuego desde hace días y de gran valor medioambiental.

Según datos provisionales del Ministerio del Interior, el incendio de Ávila ha devastado entre 13.000 y 15.000 hectáreas; y el de Madrid, cerca de 10.000.

Martín incidió que la evolución del fuego en el valle del Tiétar es "muy intensa" y que la "gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras", aunque no se reportaron daños personales relevantes hasta el momento. EFE

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