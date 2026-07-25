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El Barça incorpora a la portera estadounidense Tyler McCamey

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La portera estadounidense Tyler McCamey jugará en el Barça Femení las próximas dos temporadas, hasta 2028, después de que la norteamericana quedase libre tras pasar por el Dallas Trinity FC.

De esta manera, McCamey, de 24 años, se une a las guardametas Cata Coll y Gemma Font. La de Atlanta jugó cuatro años en la Universidad de Princeton antes de dar el salto como profesional al Gotham en el año 2025. Tras su paso por el conjunto de Nueva Jersey, militó en el Kansas City Current, y el año pasado jugó 16 partidos con el Dallas Trinity FC.

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El club catalán ha anunciado que en los próximos días McCamey firmará su nuevo contrato en las oficinas del FC Barcelona y en presencia del presidente azulgrana, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

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