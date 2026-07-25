Susanna Griso, a pocas horas de su boda con Luis Enríquez: "Es la persona más maravillosa que he conocido"

Todo está listo para una de las bodas más esperadas del verano. Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal se darán el 'sí, quiero' este sábado 26 de julio en el exclusivo Hotel La Gavina, en S'Agaró (Girona), después de más de tres años de relación. La pareja pondrá así el broche de oro a una historia de amor consolidada, rodeada de familiares y amigos en un lugar muy especial para ambos.

A tan solo unas horas de pasar por el altar, la presentadora no ha podido ocultar la felicidad que siente por este importante paso. Aunque algo avergonzada por hablar públicamente de sus sentimientos, Susanna ha dedicado unas bonitas palabras a su futuro marido. "Es la persona más maravillosa que he conocido. Realmente quien le ha conocido y le ha tratado entiende el porqué del enamoramiento", ha confesado. Eso sí, entre risas, ha frenado su declaración de amor: "No quiero decir nada más porque al final acabo siendo muy cursi y me da vergüenza".

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Por su parte, Luis Enríquez ha desvelado que celebrar su boda en La Gavina supone cumplir un sueño que tenía desde adolescente. "Vengo aquí desde que tengo 14 años con unos amigos de toda la vida. Cuando salíamos de marcha por Platja d'Aro nos quedábamos en la puerta de La Gavina y las novias de las bodas nos sacaban bebidas. Siempre decíamos: '¿Te imaginas casarte aquí?'", ha recordado con una sonrisa.

El empresario también ha dejado claro lo que significa Susanna para él. "Si la hubiera dejado escapar sería un idiota", ha afirmado con rotundidad, antes de recordar cómo comenzó su historia de amor. Según ha explicado, fue el periodista David Gistau quien les presentó hace ahora 18 años. "Me dijo: 'Te va a encantar'. Y efectivamente tenía razón, como en casi todo, David Gistau", ha contado, desvelando que aquel primer encuentro fue el inicio de una relación que, años después, acabaría convirtiéndose en una historia de amor.

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Con la emoción a flor de piel y la cuenta atrás ya en marcha, Susanna Griso y Luis Enríquez afrontan con enorme ilusión el que será uno de los días más importantes de sus vidas, poniendo el broche de oro a una relación que mañana dará un paso definitivo con su esperado enlace.