La UE muestra su preocupación por el aumento de la violencia en Cisjordania y pide contención

La Unión Europea ha expresado este sábado su "profunda preocupación" por el aumento de la violencia en Cisjordania y ha pedido contención tras el aumento de los ataques perpetrados contra varias localidades de la zona por parte de colonos israelíes durante la última semana.

"Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Los eventos de hoy son un recordatorio de la fragilidad de la situación sobre el terreno", ha indicado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en un comunicado.

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En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las partes a "evitar el uso de un lenguaje incendiario, contribuir a la reducción de la tensión y poner fin a este ciclo vicioso de violencia".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio el viernes la orden de reforzar el despliegue militar en Cisjordania tras los graves incidentes ocurridos en la localidad de Tell, donde un ataque de colonos israelíes ha terminado con la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes, y prometió el establecimiento de nuevos "puestos avanzados" de colonos que incluso la propia ley israelí ha prohibido y la legalización de los actuales.

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Este anuncio se produjo en medio de un grave repunte de los ataques a las comunidades de Cisjordania. A los cuatro palestinos muertos en Tell se suma otro palestino apuñalado en Jericó y en estado grave, después de que varios colonos le asaltaran después de que se le averiara el coche en una carretera.