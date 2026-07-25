Al menos ocho muertos, entre ellos dos niños, en un ataque de Ucrania contra una zona ocupada de Zaporiyia

Al menos ocho personas han muerto, entre ellas dos niños, y otras 14 han resultado heridas en un ataque perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una zona ocupada por las tropas rusas en la provincia ucraniana de Zaporiyia, en el este del país.

"Esta madrugada, en la localidad de Kirilivka, se ha producido un ataque terrorista por parte del enemigo. Hasta el momento hay 14 heridos, entre ellos tres niños", ha indicado el gobernador prorruso de Zaporiyia, Evgeni Balitski, en un comunicado.

Asimismo, ha informado de que los servicios de emergencias se encuentran trabajando en la zona, donde continúan las labores de rescate. "Estoy en contacto directo con ellos", ha aclarado Balitski, que ha acusado a Kiev de atacar "directamente a civiles" tras "identificar su objetivo".

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"Este es un crimen atroz, característico únicamente del régimen ucraniano. Lamentablemente, para ellos esta es una guerra en la que son incapaces de tratar con igualdad y, por lo tanto, atacan a civiles, mujeres y niños", ha añadido.

En este sentido, ha trasladado sus "más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos". "Se brindará toda la asistencia posible a los heridos y a los familiares de las víctimas", ha zanjado.