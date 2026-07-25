Agencias

Activada la fase de emergencia nivel 1 por el incendio forestal de El Valle y enviado mensaje Es-Alert

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La Junta de Andalucía ha elevado a las 13,23 horas de este sábado 25 a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio forestal declarado este sábado, 25 de julio, en el municipio granadino de El Valle, en concreto, en el pantano de Beznar.

Según ha precisado el el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X', se ha enviado el mensaje 'Es-Alert' y se decreta confinamiento en viviendas del núcleo Pinos del Valle.

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En concreto, Sanz ha informado de que las peronas que se encuentran en el núcleo de Pinos del Valle "deben confinarse en la vivienda". "Cierre puertas y ventanas, pongan toallas húmedas para evitar entrada de humo. Siga las instrucciones de las autoridades", ha agregado.

De este modo, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz ha solicitado que se evite la zona del incendio. "No te acerques ni vayas a mirar, deja trabajar a los operativos", ha apostillado.

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