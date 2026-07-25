Hutíes reivindican un ataque a instalaciones de petrolera saudí en respuesta a bombardeos

Saná, 25 de julio (EFE) - Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este sábado haber lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones de Aramco, la mayor empresa petrolera saudí, en represalia por los bombardeos aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí en la ciudad portuaria de Hudeida.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró en un comunicado que la primera operación tuvo como objetivo instalaciones "sensibles" de Aramco en Jazan, en el suroeste del país, con "decenas de misiles balísticos y drones", mientras que una segunda operación atacó instalaciones de la petrolera en Yanbu.

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El portavoz afirmó que ambas operaciones lograron sus objetivos con impactos "precisos y directos", mientras las autoridades saudíes no se pronunciaron de inmediato al respecto.

La declaración se produjo después de que la coalición liderada por Arabia Saudí -que interviene desde 2015 en la guerra del Yemen para apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente- llevó a cabo ataques aéreos nocturnos contra objetivos militares en la provincia yemení de Hudeida, en el mar Rojo.

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La coalición afirmó haber realizado una "respuesta militar proporcionada" contra objetivos militares hutíes legítimos vinculados a amenazas contra el transporte marítimo comercial, al tiempo que negó las afirmaciones rebeldes de que el puerto de Hudeida hubiera sido atacado.

Los hutíes sostienen que los ataques alcanzaron la ciudad de Hudeida, su puerto y la isla de Kamaran, y los calificaron de violación de la soberanía del Yemen.

Sarea también afirmó que las defensas aéreas hutíes interceptaron aviones de la coalición durante los ataques e impidieron que realizaran más ataques.

El portavoz aseguró que el bloqueo marítimo del grupo contra Arabia Saudí se mantiene vigente, y afirmó que era una respuesta a lo que los rebeldes describen como un prolongado bloqueo saudí contra el Yemen.

Además, advirtió de que los hutíes están preparados para ampliar sus operaciones militares y aumentar la tensión en las próximas horas y días, bajo su estrategia declarada de "bloqueo por bloqueo y escalada por escalada".

El último incidente supone una fuerte escalada en el conflicto de el Yemen, después de que los hutíes reanudaron los ataques contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y atacaron buques saudíes. EFE