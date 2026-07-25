Rusia ha sufrido casi 225.000 bajas en los últimos siete meses de guerra, según Zelenski

Berlín, 25 jul (EFE).- Rusia sufrió en menos de siete meses de guerra en Ucrania este año casi 225.000 bajas entre sus militares, 131.000 por muerte y casi 93.000 por heridas, una cantidad superior a los 221.000 movilizados para luchar en la invasión, afirmó este sábado el presidente ucraniano, Volodírmir Zelenski.

"En menos de siete meses de este año, 221.000 personas se alistaron a las fuerzas armadas rusas, mientras que las bajas en el mismo periodo de tiempo alcanzaron casi 225.500, de las cuales 131.000 resultaron muertos y casi 93.000 heridos", escribió Zelenski en sus redes sociales.

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"Un número significativo de esos heridos son graves porque la medicina rusa en el frente es muy deficiente", agregó el jefe de Estado ucraniano, quien también apuntó el deseo de Moscú de contar con 30.000 militares procedentes de Corea del Norte.

"Desde junio están preparando la región de Vorónezh para recibirlos", señaló Zelenski en su mensaje, en el que lamentó la falta de disponibilidad de Rusia para avanzar hacia la paz y cómo Moscú prepara más cooperación con Corea del Norte.

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"Corea del Norte también está preparando una transferencia de nuevos sistemas de misiles balísticos para Rusia", abundó, y agregó que el régimen norcoreano se ha convertido en una "amenaza" en Asia. EFE