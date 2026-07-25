Macron expresa solidaridad a España, Italia y Grecia mientras Francia combate los fuegos

París, 25 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su solidaridad con España, Italia, Grecia y otros países que, al igual que Francia, combaten graves incendios forestales y mandó un mensaje de agradecimiento por los medios de apoyo enviados por otros países europeos.

"Nuestros pensamientos están también con España, Italia, Grecia y todos los pueblos que también se enfrentan a los incendios", manifestó el presidente francés en la red social X, en una jornada en la que se conoció que el balance total de hectáreas quemadas en lo que va de año en Francia asciende a 98.000, lo que supone un récord histórico.

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Macron aprovechó para reconocer el "valioso apoyo" que Francia recibió hasta la fecha de Rumanía, Croacia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, la República Checa y Eslovaquia.

"Esto es Europa. En la adversidad, hace realidad la solidaridad sobre la que se fundamenta", recalcó.

En su mensaje en las redes, Macron reconoció que las llamas están poniendo a prueba al país, pero aseguró que Francia está demostrando que es "un pueblo unido que se apoya mutuamente".

"En el suroeste, en particular en la Gironda y en las Landas; en el sur, especialmente en el Var, los Altos Alpes y Alta Córcega; en Occitania, en particular en los Pirineos Orientales, pero también en todas partes donde golpean las llamas, miles de hectáreas han sido arrasadas, se han destruido viviendas, se han interrumpido actividades y se han trastocado vidas", recordó.

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En respuesta a esta catástrofe, prometió que "reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes todo el tiempo que haga falta".

Macron agradeció su trabajo a los cargos electos locales y representantes del Estado en primera línea, así como la labor de los bomberos, militares, fuerzas de protección civil, gendarmes y policías. También mencionó a los agricultores y empresarios que, con su "compromiso y valentía", luchan sin descanso contra los incendios.

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"Todos los medios civiles y militares están movilizados: medios aéreos de la Protección Civil, Canadairs, Dash, helicópteros bombarderos de agua y refuerzos procedentes de toda Francia. Un hecho inédito ilustra la capacidad de adaptación de nuestras fuerzas armadas: el A400M se ha incorporado en apoyo a las operaciones", resaltó.

Eso demuestra, según el presidente francés, que "al lado de los habitantes, de todas las familias afectadas y de los desplazados a quienes tenemos presentes, la nación está plenamente comprometida".

Los incendios forestales han alcanzado magnitudes inéditas en Francia, con 98.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y la preocupación centrada en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la gran mayoría por el fuego en la región de la Gironda que está a una veintena de kilómetros de Burdeos. EFE

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