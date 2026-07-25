Fernando Alonso: "Es bonito recuperar la adrenalina perdida"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó la alegría por haber recuperado "la adrenalina" que había perdido en las últimas carreras, después de un sábado "distinto" en el Gran Premio de Hungría tras las mejoras de su monoplaza.

"Sí, definitivamente, fue un fin de semana distinto, una clasificación diferente, sentimos que podíamos luchar un poco más y tener influencia en el resultado final si hacíamos una vuelta perfecta", dijo este sábado después de la sesión cronometrada, en declaraciones a F1.com que recoge Europa Press.

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El doble campeón del mundo partirá decimosexto este domingo pero con sensaciones muy distintas a carreras anteriores. "La adrenalina al cerrar el visor y entrar en la vuelta la había perdido en las últimas carreras, que estábamos en la última fila de la parrilla, con lo que sea que hiciéramos con el coche", comentó.

"Fue bonito volver a ese sentimiento y con suerte habrá más en las próximas carreras", añadió, consciente de lo difícil de puntuar. "Está difícil, creo que los puntos están todavía un poco fuera de alcance, pero hay potencial para desbloquear aún, es la primera vez que damos siete vueltas con este paquete, así que será una buena prueba para la fiabilidad y para más cosas", terminó.

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