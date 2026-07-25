HRW reconstruye incidente en Cisjordania con 6 muertos: hubo un ataque previo de colonos

Jerusalén, 25 jul (EFE).- Human Righs Watch (HRW) reconstruyó el enfrentamiento armado producido la víspera en la aldea palestina de Tell (Cisjordania ocupada), donde murieron 4 civiles palestinos y 2 soldados israelíes (uno, líder colono) y concluyó que se produjo un ataque previo de colonos israelíes contra el pueblo.

HRW entrevistó a dos testigos de los ataques y a un activista local, y verificó seis vídeos de los incidentes publicados en redes sociales y compartidos directamente con los investigadores.

Asimismo, verificó y geolocalizó dos grabaciones que muestran el enfrentamiento y que son consistentes con la versión de uno de los presentes.

El relato de HRW dista mucho del que hizo el Ejército israelí, que antes de realizar una investigación lo calificó de "ataque terrorista" contra excursionistas israelíes en territorio ocupado.

También se ordenó una operación militar israelí a gran escala en la zona y ministros como el radical Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, llamaron a arrasar el área y dejarla "como Gaza".

La versión de HRW contempla que a primera hora del viernes, entre 40 y 50 colonos, incluidos niños, llegaron al pueblo de Tell desde el este, atacaron cuatro o cinco casas palestinas con piedras e intentaron acceder a las mismas.

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Estalló entonces un enfrentamiento entre colonos y palestinos, durante el cual un colono armado disparó e hirió a un palestino.

Luego llegaron más palestinos para ayudar a la familia y los colonos huyeron, de acuerdo a HRW.

Una media hora más tarde de ese episodio, el mismo grupo de colonos volvió a entrar en Tell desde el suroeste, donde se les unieron soldados israelíes, dijo a HRW Mujahid Waleed, un residente local que presenció ambos incidentes.

"Cuando llegué (al segundo lugar), los colonos y los palestinos ya estaban peleando", continuó Waleed.

"Los colonos estaban atacando a los palestinos y el ejército se mantuvo al margen y no intervino. El ejército sólo intervino una vez que un palestino desarmó a un colono y comenzó a disparar contra el soldado y los colonos. El ejército respondió y mató a quemarropa al palestino que portaba el arma, y ​​los colonos y soldados dispararon a los otros tres palestinos desarmados", aseguró el lugareño.

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Los ataques tuvieron lugar en el Área B, bajo control civil palestino y militar israelí en virtud de los Acuerdos de Oslo II.

Los cuatro palestinos asesinados eran dos hermanos y dos primos de la familia Ramadan.

"Al parecer, los colonos inician el altercado físico, pateando a un palestino antes de que estallase una pelea y un soldado disparase al aire", recapitula HRW en su comunicado sobre los momentos previos a que otro palestino arrebatase el arma a un colono israelí.

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La Presidencia palestina señaló hoy que desde principios de año han muerto 87 palestinos por fuego israelí en la zona, 21 de ellos por disparos de colonos y el resto del Ejército. EFE