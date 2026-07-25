Agencias

Georgia vive un apagón por segundo día consecutivo

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Tiflis, 25 jul (EFE).- Georgia vivió la madrugada de este sábado un apagón que afectó a la capital del país, Tiflis, y varias regiones.

La jornada anterior, el país caucásico también vivió una situación similar, que afectó a todo el país y fue subsanada en unas 4-5 horas.

Debido al apagón de este sábado el metro de Tiflis suspendió sus operaciones y también se detuvieron los trenes de la red ferroviaria.

Según pudo constatar EFE, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse lentamente en Tiflis dos horas después del apagón.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre la situación y sus posibles causas. EFE

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