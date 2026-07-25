El presidente sirio recibe al jefe de la ONU durante su primera visita a Damasco

El Cairo, 25 jul (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, recibió este sábado al secretario general de la ONU, António Guterres, quien se encuentra de viaje oficial en el país por primer vez en su mandato y la primera de un jefe de la organización en 17 años.

"El presidente Ahmed al Sharaa recibe al secretario general de la ONU en el Palacio del Pueblo de Damasco", informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, sin dar más detalles del contenido de la reunión.

Después de la reunión con el presidente, Guterres visitó la antigua y sagrada Mezquita de los Omeyas en Damasco y recorrió la Ciudad Vieja, acompañado por el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Alabi.

El jefe de la ONU llegó la mañana de este sábado a Damasco y aseguró que se trata de una "visita de solidaridad", e indicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que "la ONU apoya a Siria en este momento crucial y hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no escatime esfuerzos en apoyar también al pueblo sirio".

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El secretario general se verá también con otros responsables del Gobierno sirio, así como representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y diversas comunidades, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric.

La visita de Guterres se trata del primer viaje al país de Guterres desde que lidera la organización.

La última vez que un líder de la ONU viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.

Guterres y Al Sharaa se reunieron por primera vez en la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre, en la primera vez del sirio en la ONU.

Durante su viaje, el secretario general reafirmará el compromiso de la organización con el Gobierno y el pueblo de Siria y subrayará la importancia de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, indicó el portavoz.

Además, Guterres podrá observar de cerca el estado de la transición política y del proceso de recuperación que atraviesa el país.

El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que trabaja en la frontera entre Siria e Israel. EFE