La Unesco declara Patrimonio Mundial un templo tailandés de 1.500 años de antigüedad

Tokio, 25 jul (EFE).- La Unesco decidió este sábado declarar al templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en funcionamiento de forma ininterrumpida durante más de 1.500 años en la provincia tailandesa de Nakhon Si Thammarat, como Patrimonio Mundial.

En la asamblea anual de la Unesco celebrada en la ciudad surcoreana de Busán y retransmitida en directo, la delegación tailandesa manifestó que el Gobierno "trabajó con gran dedicación" durante más de diez años para presentar la candidatura.

De esta forma, el representante de la delegación de Bangkok aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo de diversas instituciones y comunidades locales implicadas.

Así, destacó durante su intervención que este templo representa el noveno sitio reconocido como Patrimonio Mundial en el país, pero el primero ubicado en la región sur.

Y dijo ser plenamente consciente de que esta inclusión es "solamente el comienzo de su responsabilidad de conservar el lugar para las generaciones futuras".

La Unesco destacó que este importante centro budista regional recibió, desde su fundación en el siglo VIII, la influencia de diversas tradiciones religiosas y arquitectónicas, gracias a las redes comerciales transoceánicas.

Sus singulares expresiones artísticas y arquitectónicas, añadió la Unesco, han ejercido una influencia amplia y perdurable en toda Tailandia y el sudeste asiático.

Las tradiciones religiosas y locales se han mantenido en el monasterio durante más de 1.500 años. EFE

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