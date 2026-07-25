Merz se resiente por una "comunicación caótica" tras sus últimos cambios en el Gobierno

Berlín, 25 jul (EFE).- Medios alemanes como el diario 'Bild', el más leído del país, subrayaron este sábado que el canciller germano, Friedrich Merz, cayó en una "comunicación caótica" el viernes al realizar cambios en su Gobierno por la negativa que le dio Fritz Güntzler, a quien eligió para asumir la cartera de Transportes.

"Caos en la Cancillería Federal", tituló el 'Bild' en su crónica sobre los últimos cambios realizados por Merz en el Gobierno, después de que el jefe del Ejecutivo alemán nombrara a Carsten Linnemann nuevo ministro de Sanidad, a Nina Warken como nueva jefa de Gabinente y a Philipp Amthor como responsable de la relación de la Administración central con los estados federados.

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Según el 'Bild', pero también otros medios como el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' o el periódico económico 'Handelsblatt', Merz también tenía previsto nombrar el viernes a un sustituto para el ministro de Transportes, Patrick Schnieder.

Sin embargo, el hombre elegido por Merz, el diputado de su Unión Critianodemócrata (CDU) Fritz Güntzler, rechazó en la madrugada la oferta del canciller.

"A las cuatro de la mañana (2.00 GMT) respondió Güntzler, según las informaciones de 'Bild', con un mensaje SMS y rechazó (el cargo)", según el diario más leído de Alemania.

Esta circunstancia la tachó de "desastre" este sábado el diario 'Handelsblatt' en sus páginas de política nacional.

"Con la reorganización de su Gabinete, el canciller está generando tal caos comunicativo que surge inevitablemente la duda sobre sus capacidades de liderazgo", indicó en un editorial ese periódico a cuenta de Merz, el jefe de Gobierno más impopular que se recuerda en Alemania desde 1946, según los sondeos.

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El 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' destacó por su parte en titulares que "una negativa echa por tierra los planes de Merz".

"En realidad, el canciller quería presentar también el viernes por la mañana a un nuevo ministro de Transporte. Pero entonces el diputado Güntzler se echó atrás. Ahora Merz tendrá que seguir haciendo llamadas", destacó el diario generalista de Fráncfort.

Esta circunstancia obligó al canciller a reconocer el viernes en la presentación de Linnemann, Warken y Amthor que "habrá más cambios en el Consejo de Ministros", pero "estas decisiones requieren aún unos días, y quizá incluso más tiempo".

El detonante de los cambios en el Gobierno de Alemania anunciados por Merz fue la dimisión como jefe del grupo parlamentario conservador de Jens Spahn, político envuelto en una polémica tras haber sido padre gracias a un vientre de alquiler.

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Spahn, anteriormente ministro de Sanidad durante el mandato de Angela Merkel como canciller (2005-2021), dimitió al hacerse público que había sido padre con su marido por gestación subrogada en Estados Unidos.

Esta práctica está prohibida en Alemania y el propio Spahn se había opuesto a su implantación en territorio nacional.

Esta previsto que la próxima semana a Spahn lo sustituya oficialmente Thorsten Frei, quien había sido jefe de Gabinete hasta el nombramiento de Warken. EFE