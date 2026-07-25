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El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial

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São Paulo, 25 jul (EFE).- El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

"Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino", dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo. EFE

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