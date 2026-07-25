Al menos 12 muertos, entre ellos dos niños, en un ataque de Ucrania contra una zona ocupada de Zaporiyia

Al menos 12 personas han muerto, entre ellas dos niños, y otras 19 han resultado heridas en un ataque perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una zona ocupada por las tropas rusas en la provincia ucraniana de Zaporiyia, en el este del país.

"El personal del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha finalizado las operaciones de rescate en Kirilivka. Lamentablemente, se ha recuperado el cuerpo de otra víctima de entre los escombros. Como consecuencia del brutal ataque, 19 civiles resultaron heridos y 12 fallecieron. Dos personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de entre los escombros", ha indicado el gobernador prorruso de Zaporiyia, Evgeni Balitski, en un comunicado.

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"Este es un crimen atroz, característico únicamente del régimen ucraniano. Lamentablemente, para ellos esta es una guerra en la que son incapaces de tratar con igualdad y, por lo tanto, atacan a civiles, mujeres y niños", condenó Balitski en un comunicado previo.

En este sentido, trasladó sus "más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos". "Se brindará toda la asistencia posible a los heridos y a los familiares de las víctimas", ha zanjado.