Evenepoel:"No cualquiera puede decir que es segundo en el Tour"

Alpe D'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora), segundo clasificado del Tour de Francia, se mostró contento con su plaza en el podio, pero a la vez un tanto decepcionado por no haber podido ganar la etapa en la cima del Alpe D'Huez.

"Debido a mi mentalidad ganadora, hay cierta decepción. Probablemente lo asimilaré en media hora", dijo Evenepoel en la meta.

Evenepoel se distanció de Tadej Pogacar en la fase final , quien esperó a su compañero Isaac del Toro .

"La subida debería haber sido dos kilómetros más larga. Tuve un día excelente. Fue muy difícil alcanzar este nivel. Segundo en el Tour, no cualquiera puede decir eso", señaló el doble campeón olímpico, primer belga que ocupa la segunda plaza del podio desde los años 80, cuando Lucien Van Impe (1981) fue plata tras el francés Bernard Hinault, ganador de aquella edición.

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Con más calma, Evenepoel, ganador de la Vuelta 2022, asimiló que su segundo puesto " es algo maravilloso"

"Fue muy difícil alcanzar este nivel. Con la paciencia necesaria y el trabajo arduo entre bastidores, finalmente lo logramos. Estoy sumamente satisfecho con el resultado", afirmó.

"Segundo en el Tour, no cualquiera puede decir eso, sobre todo en los últimos años. Solo ha habido dos, Vingegaard y Pogacar. Estoy increíblemente orgulloso después de todo el trabajo del equipo y de todos los que me rodean: Oumi, mi familia, mis padres. Es fantástico", recalcó.

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Evenepoel anunció que en la última etapa en París tendrá "otra oportunidad para ganar". EFE