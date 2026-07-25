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El francés Quentin Halys alza su primer título ATP en Kitzbühel

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El tenista francés Quentin Halys ha conquistado el primer título de su carrera en el torneo de Kitzbühel (Austria), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de superar este sábado en la final al campeón defensor, el kazajo Alexander Bublik (6-4, 7-6(6)).

A sus 29 años, Halys, número 83 del mundo, se coronó en los Alpes tiroleses después de hacer valer una solitaria rotura en el último juego del primer set y de adjudicarse el 'tie-break' del segundo, todo para cerrar la contienda en una hora y 34 minutos de partido.

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De esta manera, Halys alza el trofeo sin entregar una sola manga en todo el torneo. El lunes, escalará 32 posiciones hasta el puesto 51 del ranking ATP.

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