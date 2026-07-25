Más de 88.500 afectados en el centro de España por dos grandes incendios

Madrid, 25 jul (EFE).- Los dos grandes incendios del centro de España, que avanzan descontrolados, han obligado a la evacuación de 59.488 personas y al confinamiento de otras 29.132 de numerosos municipios de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila.

En concreto, los afectados de la sierra oeste de Madrid son 50.620, entre los 29.488 evacuados y los 21.132 confinados, informaron este sábado fuentes del Ministerio del Interior.

En Ávila son ya 30.000 los habitantes desalojados y 8.000 permanecen en los lugares de residencia con prohibición de salir, lo que totaliza 88.620 afectados en entre las dos provincias vecinas.

Hasta el momento, el fuego ha arruinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas Ávila y cerca de 10.000 de Madrid, según datos provisionales de Interior, si bien las autoridades regionales madrileñas elevan el terreno quemado a 12.000 hectáreas.

Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas a causa de los siniestros, que avanzan favorecidos por un viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto y muy arbolado.

El Gobierno de España, que asumió el mando único de esta emergencia nacional, desplegó 1.201 militares con 400 medios terrestres; más de 1.300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

PUBLICIDAD

A ello se añaden los equipos propios de las dos regiones afectadas (Madrid y Castilla y León), la ayuda de otras administraciones regionales, dos aviones desplegados desde Grecia, otros dos desde Italia y dos más ofrecidos por Turquía, además de un destacamento militar portugués. EFE

(Foto) (Vídeo)